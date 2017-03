Marche: un premier Decathlon en zone « rurale»

Après Arlon, c’est désormais à Marche qu’a décidé de s’installer l’enseigne Decathlon dans la province de Luxembourg. Le magasin s’installera sur l’ancien site de l’entreprise Hody dans le zoning de la Pîrire. À l’initiative de la SA Immo Retail, ce site fait actuellement l’objet d’un réaménagement complet. Le magasin spécialisé dans les vêtements et les équipements de sports devrait ouvrir ses portes fin de cette année.

S’installer à Marche ? « Decathlon y réfléchissait depuis une dizaine d’années, » affirme Thimotée Bouvier, le responsable du projet marchois pour l’enseigne spécialisée dans les vêtements et les équipements sportifs.

C’est désormais chose faite. Le chantier a officiellement démarré au début de cette année. Et l’enseigne devrait ouvrir ses portes fin de cette année.

« Jusqu’à présent, notre enseigne s’installait dans une zone de chalandise plus grande, argumente encore Timothée Bouvier. Mais cette ville « plus campagnarde » que celles où nous avons l’habitude de nous installer compense cette différence par un dynamisme indéniable. Nous remercions d’ailleurs la commune pour son accueil chaleureux et enthousiaste. »

