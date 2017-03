Libramont: avec la «Quinzaine de l'Entreprise», plusieurs actions pour donner un coup de pouce à l'emploi

Du 20 au 31 mars, la Province organise « La quinzaine de l’entreprise » avec une série de rendez-vous organisés au LEC à Libramont. L’organisation vise clairement les demandeurs d’emploi et les jeunes étudiants. On épinglera particulièrement deux salons : le « Rendez-vous avec l’emploi et la formation » prévu le mardi 21 mars de 9h à 15h et le « Salon Objectif Métier » proposé de 10 à 18h, le samedi 25 mars.

Le « Rendez-vous avec l’emploi et la formation » existait déjà depuis quelques années en province de Luxembourg. Il était généralement organisé à trois dates et dans trois villes différentes. Cette année, la formule a changé et un seul salon sera donc organisé au centre de la Province, à Libramont, le mardi 21 mars, dans ce contexte de la Quinzaine de l’Entreprise. Les organisateurs comptent sur la présence de soixante entreprises. Six espaces sont prévus : un espace « Entreprises », un espace « Accompagnement », un espace « conférence », un espace « Tests en langue » et e-réputation, un espace « Forem » et un espace « Mur d’annonce offres d’emplois et offres de formations ». Vingt-huit opérateurs participeront. Ils seront répartis dans plusieurs espaces thématiques : formation, alphabétisation, validation des compétences, aide à la recherche d’emploi, création d’activité, accompagnement de la personne handicapée, accompagnement de la personne étrangère, orientation et bilan professionnel.

Dans le même ordre d’idée au cours de cette quinzaine, le samedi 25 mars prochain, le salon de l’orientation et des métiers nommé « Objectif Métier » ouvrira ses portes, toujours au LEC à Libramont, de 10h à 18h. Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers métiers et de donner des informations en matière d’orientation et de formation. Il s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans.

