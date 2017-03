Rare: un bébé rhinocéros est né au zoo d'Amnéville, près de Metz (F)

Un bébé rhinocéros blanc, un mâle prénommé « Timbo » est venu au monde, le 7 mars dernier, au Zoo d’Amnéville, en Moselle, près de Metz, à 75 km d’Arlon. La reproduction de rhinocéros en captivité est extrêmement difficile. Les responsables du zoo sont ravis et le public peut d’ores et déjà voir le bébé rhinocéros et ses parents.

Le bébé rhino a été baptisé « Timbo ». Il est élevé par sa maman « Tala », âgée de 14 ans. Elle l’a porté pendant quinze mois. Timbo pèse déjà la bagatelle de 60 kilos. Adulte, il devrait atteindre le poids de son père, « Benny » soit un peu plus de deux tonnes ! Rappelons que le zoo d’Amnéville, un des plus beaux d’Europe, est ouvert toute l’année. À partir du 8 avril, une nouvelle attraction sera proposée : la forêt des ours. Plus d’infos dans La Meuse Luxembourg de ce mercredi et dans notre édition digitale payante.