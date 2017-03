P1: Alain Hourlay s'explique sur sa démission à Melreux-Hotton

Arrivé au début du mois de novembre en lieu et place de Jacques Boutay, remercié, le policier liégeois avait débuté par un excellent 9 sur 9. Mais depuis ça, plus rien. Un 0 sur 21 bien tassé qui laisse les Famennois dans la zone rouge. « C’est difficile à comprendre. Peut-être que la routine s’était installée… »

Vu ce constat, il a fait son choix. Il explique sa décision. « Je me sentais dans une situation où je n’avais plus l’impression d’apporter quelque chose au groupe. J’estimais aussi que, vu nos derniers résultats, je perdais mon temps et les dirigeants de Melreux aussi. Donc, en mettant tout dans la balance, j’ai trouvé qu’il était préférable pour le futur du club de trouver une autre solution pour les derniers matches de la saison. Cela n’aurait servi à rien de rester… »

La suite de l’interview et ses critiques concernant les joueurs melreusiens sont à découvrir dans La Meuse Luxembourg de ce mardi et dès à présent dans notre nouvelle édition digitale.