Horecatel à Marche: quel avenir pour le métier de boucher ?

Plus d’une centaine de jeunes âgés de 15 à 20 ans sont formés au travail de la viande chaque année à l’ITCA de Suarlée. Ils étaient quelques-uns ce week-end à mettre leur apprentissage en pratique sous le feu des projecteurs du Palais Gastronomie. Au menu : samossa de queue de bœuf aux pruneaux, brochettes de magret de canard avec abricots lardés, mousse de jambon d’Ardenne, carpaccio Bleu-Blanc Belge et hamburger. Une opération séduction destinée à promouvoir un métier souvent victime d’une image archaïque, très éloignée des réalités du terrain. « Le boucher est devenu un préparateur de viande, il doit avoir plusieurs cordes à son arc, explique Éric Monseu, chef d’atelier à l’ITCA. Les comptoirs ne proposent plus seulement des grosses pièces de viande fraîche comme par le passé. Aujourd’hui, il faut pouvoir proposer toutes sortes de préparations. On vend aussi de plus en plus de salaisons et de charcuterie. »

