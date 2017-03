Judiciaire à Arlon: un marabout vendait ses prières 28.000€!

F.J.

Prévenu pour escroquerie et tentative d’escroquerie, Mamadou S. comparaissait en correctionnelle ce lundi à Arlon. Un an de prison avec sursis a été requis à son encontre pour avoir vendu ses prières et incantations à plusieurs personnes crédules dont un Habaysien et une Arlonaise. Le prévenu les aurait escroqués de plusieurs milliers d’euros.