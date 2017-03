L'Arlonaise Astrid de Poix va sortir sa collection de vêtements

La belle aventure se poursuit pour Astrid de Poix de Freylange (Arlon). Et peu à peu, naît l’idée de créer une collection de vêtements, SA propre collection : « Je voulais faire au moins une pièce pour chaque membre de la famille, de la tribu ». Ce n’est pas pour rien que le projet va s’appeler « atribu ». Pour se lancer, Astrid estime le budget à 10.000 euros. « J’avais besoin de fonds non seulement pour les fournitures et les tissus et le coût de production mais aussi pour la création du site internet de vente en ligne. Cela coûte très cher ». Elle a réussi. Tous les détails et la possibilmité de l’aider pour finaliser son projet dans l’édition de La Meuse Luxembourg de ce mardi et dans notre édition digitale payante.