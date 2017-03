Chiny: l'école libre de Pin cherche désespérément des instituteurs pour ses classes de primaire

La directrice de l’école libre de Pin (Chiny) ne sait plus à quel saint se vouer. Depuis la rentrée scolaire suivant les vacances de carnaval, Marie-Hélène Albert recherche désespérément deux instituteurs ou institutrices pour remplacer ces deux enseignantes en congé de maladie. « Durant les vacances de carnaval, deux de mes trois institutrices m’ont annoncé qu’elles allaient être en arrêt maladie. L’une pour 4 mois suite à une grossesse durant laquelle elle va devoir rester alitée, l’autre pour 15 jours suite à la perte d’un être proche », explique la directrice de Pin. « Je me suis alors mise à la recherche de remplaçants dans la foulée mais je n’ai toujours trouvé personne. » En temps normal, la section primaire de l’établissement comprenant 63 enfants répartis en trois classes fonctionne avec trois temps plein et un mi-temps. « À l’heure actuelle, il me reste uniquement la logopède et une institutrice. »

