Arlon: Stéphane est barman la journée, kick-boxeur la nuit

Trois pressions, deux Cocas, un kick et deux coups de poing s’il vous plaît ! À 44 ans, Stéphane Mathieu est gérant du café « Le Colysée » à Arlon. « Steph », pour les intimes, y sert des pintes toute la journée avant d’enfiler sa tenue de kick-boxeur et de distribuer poings et coups de pied, le soir venu.

« Salut les filles ! », lance-t-il le regard perçant mais souriant, à une bande d’adolescents qui vient juste de commander des boissons softs sur le temps de midi. Avec Stéphane, l’humour est de mise, mais il faut bien le connaître, car à première vue, avec son crâne rasé et sa voix d’un ton monotone, ce dernier peut paraître un rien effrayant. C’est d’ailleurs le genre de personne avec qui on ne rigole pas quand on a bu un coup de trop dans le café. « Je n’ai jamais de soucis à mettre des clients trop imbibés dehors. Mais on n’est jamais à l’abri d’un imprévu. Mais je suis ici depuis 21 ans, donc, entre guillemets, ma réputation est faite. On sait que chez moi que ce soit moi ou ma femme, en général, on ne fait pas d’histoires. » Tout en nuançant, « il faut quand même rester vigilant, car on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Sur un ring, il y a des règlements. Dans la rue, il n’y en a aucun ! »