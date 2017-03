Luxair meilleure compagnie aérienne du monde?

Si la compagnie luxembourgeoise est incontestablement excellente, on peut s’interroger sur le sérieux de cette étude. Certes, comme l’expliquent nos confrères du Luxemburger Wort, le site affirme se baser sur la consultation de « plus de 90.000 résultats venant de voyageurs du monde entier ».

Par contre, les critères mis en avant sur le site pour déterminer les meilleures compagnies sont plus discutables...

Les compagnies sont jugées sur les aspects suivants: les plus confortables, le meilleur service d’enregistrement, les meilleurs services à bord, le meilleur rapport qualité/prix, les avions les plus propres/modernes, les meilleurs divertissements à bord et les meilleurs salons VIP. En matière de divertissements, relève le Wort, cela concerne les services offerts sur les longs courriers (les films notamment), vols qui n’existent pas chez Luxair...

Selon nos confrères, la compagnie luxembourgeoise s’est dit flattée par ce classement, sans pour autant chercher à le mettre en avant...