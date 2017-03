Salon Horecatel à Marche: les insectes, un ingrédient miracle

Aux fourneaux, Jean-Luc Vermaut ne tarit pas d’éloge sur les vertus de l’entomophagie, ou l’art de consommer des insectes. « C’est un ingrédient miracle », affirme-t-il avec conviction. Ce n’est pas un hasard s’il s’est spécialisé dans la cuisine à base d’insectes via sa société Be Food, dont le site internet regorge de recettes en tout genre : croquette au grillon, praline aux criquets, fricassée de chenilles africaines et tartare de larves… « De tous les aliments, c’est celui qui offre l’apport nutritionnel le plus phénoménal. Il n’y a pas plus équilibré comme aliment », explique le chef entomophage, tandis qu’il s’affaire à la préparation de nems et d’un espuma aux grillons, criquets et vers de farine.