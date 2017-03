Bouillon: la Médiéval Run bientôt sold out!

Syl. C

Le 6 mai prochain, la ville de Bouillon servira de théâtre à la seconde édition de la Médiéval Run, une course de l’extrême mélangeant fun et obstacles en tout genre. Nouveauté cette année, les organisateurs ont ajouté une plus petite distance avec un parcours de 8 km, l’après-midi, en plus du traditionnelle 15 km qui se déroulera en matinée. Mais aussi une distance X Size combinant le 8 et le 15 km.