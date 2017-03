Habay: le bar perché sera localisé sur le site de l'étang Remy

Rédaction en ligne

On en sait un peu plus sur le projet de bar perché et de parcours accrobranche qui devrait voir le jour à Habay. Lors du dernier conseil communal, le projet a été présenté à l’assemblée. Il sera localisé sur le site de l’étang Remy à Habay-la-Neuve et surplombera la future piscine naturelle.