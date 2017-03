On le sait, le dossier terrain synthétique/buvette/vestiaire est en marche. « C’est notre terrain A qui va devenir synthétique », explique le président Aubry. « Pour des raisons budgétaires, ce n’était pas possible de le faire sur les terrains B ou C. J’espère que nous aurons ce terrain, avec la buvette et les vestiaires, pour la saison 2018/2019. »