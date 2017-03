P1: toutes les infos sur les 7 matches du week-end

Wellin – Meix-dt-Virton (samedi, 17h)

Wellin : Geoffrey Daphné et Gilles Schroeder reviennent de suspension. Absent contre Ethe, Guidon devrait aussi être de retour. Joosens est toujours absent.

Meix-dt-Virton : Martin Collette et Thomas Herman sont aussi de retour. Antoine Bitaine est suspendu alors que son frère Kévin est blessé, tout comme Delongueville.

Arbitres : N. Hotlzheimer, M. Pahaut, G. Moreau.

Marloie – Libramont (samedi, 19h)

Marloie : Denis Gérard est suspendu. Axel Renard, qui avait été touché face à Melreux, devrait être dans le groupe.

Libramont : beaucoup d’absents chez les Mauves. Gilles Poncelet est suspendu. Déom, Luis et Bibot sont blessés. Schoumaker et Gravé sont incertains. Detaille est indisponible.

Arbitres : G. Dropsy, T. Fivet, G. Frazelle.

Oppagne – Melreux-Hotton (samedi, 20h)

Oppagne : Eddy Raskin dispose d’un noyau au grand complet.

Melreux-Hotton : Paulus est suspendu et devrait être le seul absent dans les rangs melreusiens.

Arbitres : D. Englebert, F. Gérard C. Gosset.

La Roche – Freylange (samedi, 20h)

La Roche : Arnaud Heck est le seul absent.

Freylange : Stéphane Carlier devra se passer d’Anthony Palmerini (week-end en amoureux), de Geoffrey Limpach (douleur musculaire) et de Fabian Dufour (raisons personnelles). Raphaël Pieroux (gastro-entérite) est incertain. Le coach espère que Kevin Martin pourra se libérer de ses obligations professionnelles pour compléter le groupe.

Arbitres : M. Siméon, M. Collard, J. Trodoux.

Bastogne – Ethe (samedi, 20h)

Bastogne : la saison de Gouard (genou) est compromise. Ziane (dos) et Massen (vacances) devraient, eux, être de retour.

Ethe : Gomez est de retour de suspension et croise Derhet. Petit ne jouera plus cette saison.

Arbitres : B. Kizedioko, S. Thunus, C. Delwarte.

Saint-Léger – Florenville (dimanche, 15h)

Saint-Léger : N. Colin et Marthe sont de retour alors que Donneaux et Sukiqi regarderont le match depuis la tribune. Boulanger et Charlier sont toujours blessés.

Florenville : Denoncin est de retour et complétera un noyau au complet côté florentin.

Arbitres : S. Brasseur, N. Decoutere, R. Pirlot.

Habay-la-Neuve – Champlon (dimanche, 15h)

Habay-la-Neuve : si Jean-Luc Manand rencontre des soucis de sélection ce week-end, ce sera dans le bon sens puisque si l’on excepte Vivien Guermann, blessé de longue date, tout le monde est sélectionnable.

Champlon : outre Bastien Talmas toujours indisponible à cause de son bras, Gaëtan Dave se passera aussi des services d’Anthony Soyer et d’Arthur Paquay, tous deux suspendus. Ainsi que de ceux de Pierre-Antoine François qui soigne une entorse.

Arbitres : M. Collin, T. Muller, G. Hausman.