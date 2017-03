Libramont: pas d'opération Arc-en-Ciel cette année

Il sera tout de même possible de déposer des vivres au local scout et dans un dépôt de Libramont.

Peut-être recevrez-vous ce week-end la visite de scouts ou d’autres mouvements de jeunesse qui vous demanderont si vous souhaitez donner des vivres non périssables au profit d’institutions accueillant des enfants en difficulté. La nourriture que ces associations reçoivent leur permet d’organiser des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. Cette initiative solidaire, appelée opération Arc-en-Ciel, existe depuis 1954. Pratiquement toutes les communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles y participent chaque année. En province de Luxembourg, une seule n’y prendra pas part cette année : celle de Libramont. Le collège communal a en effet décidé de « ne pas réserver une suite favorable » à la demande de participation provenant du siège de l’ASBL Arc-en-Ciel à Bruxelles. Un refus qui en a étonné plus d’un et qui suscite l’indignation.

Prolongez l’information dans La Meuse Luxembourg de ce samedi et dans notre nouvelle édition digitale .