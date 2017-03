Marche : complètement drogué, il part en plein délire

Vendredi, le tribunal correctionnel de Marche devait traiter d’une affaire pour le moins insolite. Un homme de 29 ans y est poursuivi pour vol et tentative de vol avec violence. Les faits se sont produits le 14 mars 2016 en pleine journée.

« Il croyait que son patron voulait le tuer », dit Me Daneels.

Le prévenu, complètement déboussolé, avait immobilisé une voiture qui circulait sur le rond-point de la Pirire. Faisant croire qu’il était armé, il s’était engouffré à l’intérieur et avait demandé à la conductrice de le conduire au poste de police. Terrifiée, cette dernière avait obtempéré. Jusqu’à ce que son indésirable passager l’expulse du véhicule à hauteur du magasin Delhaize, quelques centaines de mètres plus loin. Le prévenu s’était alors rué vers le supermarché, toujours en demandant qu’on appelle le commissariat. Face au refus du personnel, il avait menacé de braquer le commerce et de commettre un attentat. La police était finalement arrivée sur place pour l’arrêter.

