Luxembourg: les travaux de réhabilitation de la N4 entre Losange et Malmaison débutent ce lundi

Dès ce lundi 13 mars, des travaux de réhabilitation de la voirie risquent de ralentir le trafic sur la N4 entre Losange et Malmaison, soit environ 9 kilomètres. Ces chantiers font partie du Plan Infrastructures 2016-2019 représentant un budget de 10,5 millions financé par la SOFICO. Les travaux se dérouleront en quatre phases différentes, d’abord en direction de Bastogne, ensuite vers Arlon. Durant toute la durée du chantier, une voie de circulation sera maintenue dans chaque sens sur les tronçons concernés. La vitesse sera limitée respectivement à 50km/h et à 70 km/h. À noter que l’accès aux riverains à leur domicile sera évidemment assuré et qu’un itinéraire de déviation via l’E411/A4 sera proposé aux poids lourds.

Retrouvez toutes les infos sur notre nouvelle édition digitale