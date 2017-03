Neufchâteau : le harceleur de Laurie avait fait d'autres victimes!

Nouveau rebondissement dans l’affaire du harceleur présumé de Laurie, 14 ans, cette jeune fille harcelée par Pascal, un chauffeur de bus. L’homme est décédé le 7 mars dernier. Arrêt cardiaque ou suicide ? Les versions divergent. Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’homme était un prédateur: il avait approché six autres jeunes filles, toutes mineures.

La semaine dernière, nous révélions dans nos colonnes le calvaire subi par Laurie, une jeune adolescente de Neufchâteau, victime du harcèlement du chauffeur de bus qui l’emmenait à l’école à Bastogne. Pascal, 46 ans, et Laurie avaient échangé de nombreux messages via Facebook. Et très vite, les choses ont dérapé. Le chauffeur de bus lui avait ainsi demandé de lui envoyer des photos et vidéos d’elle dénudée.

L’homme, qui est décédé mardi, avait fait d’autres victimes. Son modus opreandi était toujours le même...

