Libramont: le seul centre de Procréation Médicalement Assistée de la province fait peau neuve

Vivalia, l’intercommunale des soins de santé en province de Luxembourg, a inauguré ce jeudi son nouveau centre de Procréation Médicalement Assistée (PMA) au CHA de Libramont. Infrastructures plus modernes, laboratoire plus spacieux et mieux équipé… Le seul centre PMA de la province espère ainsi pouvoir encore augmenter son activité dans le futur.