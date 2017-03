Luxembourg: l'informatisation de la médecine générale agace la profession

La province de Luxembourg est loin d’être le territoire le mieux loti en termes de médecine générale. Et la pénurie de médecins traitants pourrait s’aggraver à partir de l’année prochaine. En cause, le projet d’informatisation de la profession mené par Maggie De Block, la ministre de la Santé. Dans les faits, l’ensemble des prescriptions médicales devront être réalisées de manière électronique à partir du 1er janvier 2018. « C’est tout simplement impossible », réagit d’emblée la femme du docteur Daune, 66 ans, à Marloie (Marche). « Il y a 24 ans, je lui ai acheté le meilleur ordinateur du marché. Il n’a jamais branché la prise de l’engin. Il n’a jamais voulu savoir comment cela fonctionne et cela ne va pas changer demain. Pour lui, c’est du chinois. De plus, un ordinateur occulte la dimension humaine qu’un médecin de village a avec ses patients. »

