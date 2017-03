Libramont: une nouvelle convention avec la SWDE pour éviter la pénurie

« Certains captages ne donnaient pas assez. Et ce, parce que le niveau des nappes aquiphères étaient trop bas et que les drains ne donnaient plus assez », explique Paul Jérouville, le bourgmestre. En janvier et février, il a même fallu pomper de l’eau presque tous les jours afin d’assurer un approvisionnement suffisant.

Ce mercredi, lors du conseil communal, une nouvelle convention d’échange d’eau entre la SWDE et la commune a été approuvée par le conseil.

