Martelange: une expo pour le 50e anniversaire de la catastrophe qui a fait 22 morts

Pour rappel, le 21 août 1967, un camion venant de Bastogne transportant 47.000 litres de gaz liquide avait heurté le pont dans le bas de la «descente» de Martelange. Le camion avait raté son virage. Il finira sa course dans la station essence (aujourd’hui ARAL). Bilan : 22 personnes décédées, de nombreux blessés, et 13 maisons en feu ou détruites.

Le Cercle d’Histoire ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire. «Notre brochure comportera essentiellement des photos et des articles de presse, dont des documents de La Meuse. Ce sera une manière de se rendre compte de comment était Martelange avant la catastrophe, pendant le drame, et après», détaille Rolande Kerger, qui chapeaute le projet. L’exposition ouvrira ses portes le 20 août prochain et aura lieu dans la maison de village. Elle durera une bonne quinzaine de jours et se prolongera peut-être pour que les écoles puissent la visiter.