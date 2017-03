«Le Gouverneur oublié»: la pièce de Bernard Caprasse est montée au Centre Culturel Rossignol-Tintigny

Rédaction en ligne

Il y a un monde de différence entre une pièce de théâtre lue et réellement montée. Après avoir été proposée en lecture, l'an dernier, à Arlon et à Marche, la pièce écrite par Bernard Caprasse, « Le Gouverneur oublié » est maintenant montée et deviendra donc, l'espace de trois représentations, une vraie pièce de théâtre.