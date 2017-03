Arlon: entre 6 et 12 mois de prison requis contre deux policiers pour des violences lors des fêtes du Maitrank 2015

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel d’Arlon a clôturé le dossier mélangeant outrages à agents et violences policières lors des fêtes du Maitrank 2015. Des peines entre 8 et 12 mois de prison ont été requises par le ministère public à l’encontre de deux policiers de la zone d’Arlon. Leur avocat réclame l’acquittement.

Événement incontournable du folklore arlonais, les fêtes du Maitrank sont malheureusement souvent le théâtre de violence en tout genre. C’est dans ce contexte que deux agents de police de la zone d’Arlon, l’agent C. et l’agent T., doivent répondre de coups et blessures volontaires dans l’exercice de leur fonction durant la nuit des festivités 2015. L’un d’eux doit aussi répondre de faux et usage de faux et tentative d’escroquerie (voir encadré).

En ce qui concerne les coups, plusieurs plaintes relatives à trois scènes différentes ont été déposées à leur encontre. « Un policier doit être irréprochable et doit faire les choses de manières proportionnées quel que soit le contexte », dit Sarah Pollet, la procureur de division.

Retrouvez notre article au complet dans notre nouvelle édition digitale