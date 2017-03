Un «Routard» sur les Ardennes pour 2018

Tout le monde, ou presque, connaît le célèbre Guide du Routard. La collection, fondée en 1973, marche du tonnerre. Plus de 40 millions d’exemplaires ont été vendus depuis la création du guide et la collection compte plus de 125 titres. Et bientôt un de plus, puisque René Collin l’affirme : un Guide du Routard sur les Ardennes verra le jour en 2018. « La semaine dernière, j’étais à Paris pour une conférence de presse de présentation de la Wallonie, pour parler notamment de la Wallonie à vélo et de la Wallonie gourmande. Lors de cette conférence de presse, j’ai rencontré le directeur du Guide du Routard, Philippe Gloaguen, et le responsable de la publication pour le Bénélux, André Poncelet (voir la photo ci-dessous, Ndlr) », explique le ministre wallon du tourisme. « Les deux hommes sont venus me voir avec ce souhait de sortir un Routard sur les Ardennes, au sens large : les Ardennes françaises, l’Ardenne belge et l’Ardenne luxembourgeoise », continue René Collin.

