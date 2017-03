René Collin l'annonce : un «Guide du Routard» sur les Ardennes sortira en 2018

Si tout le monde connaît le célèbre Guide du Routard, certains s’étonneront peut-être qu’aucun guide ne soit consacré aux Ardennes, ce territoire qui s’étend à l’est de la Meuse et qui englobe la Belgique, la France et le Grand-Duché. Un « oubli » qui sera bientôt réparé. Le ministre René Collin l’affirme : un guide du Routard sur les Ardennes verra le jour pour la saison touristique 2018. Explications.

Tout le monde, ou presque, connaît le célèbre Guide du Routard. La collection, fondée en 1973, marche du tonnerre. Plus de 40 millions d’exemplaires ont été vendus depuis la création du guide et la collection compte plus de 125 titres. Et bientôt un de plus, puisque René Collin l’affirme : un Guide du Routard sur les Ardennes verra le jour en 2018.

