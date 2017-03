Vielsalm : quatre ans de prison pour Rudy Ghilain, qui a tué Jérôme, un sdf

Rudy G., 36 ans, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les faits sont survenus alors qu’une violente dispute avait éclaté entre sa compagne et lui dans les rues de Vielsalm. Jérôme Chaltin, un sans abris de 30 ans venu s’installer dans la région était intervenu verbalement pour mettre fin à l’altercation. Rudy Ghilain. était alors venu à sa rencontre, avait frappé son chien, et lui avait assené un coup de poing au visage. Le sans abris s’était alors effondré, sa tête heurtant violemment le sol.

