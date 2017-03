Luxembourg: Pete Doherty est en concert ce dimanche, on vous offre des places

Un concert de Pete Doherty, c’est toujours un événement ! Parfois un « non-événement », aussi, le rockeur britannique étant coutumier, à une époque, des annulations de dernière minute. Mais ça, c’était avant. Il faut comprendre : Pete Doherty a eu une vie compliquée.. Une vie de Rockeur avec un grand « R », faite de drogues (le pluriel s’impose), de top models (coucou Kate Moss), de prison, de paparazzis... Mais surtout, et c’est bien là l’essentiel, de musique. De très bonne musique : du rock anglais comme on l’aime, à la fois brut et romantique. Toujours sur le fil, Pete Doherty, écorché vif, ne triche pas. On l’adore ou on le déteste, mais le gaillard est entier. Il reviendra (apparemment) en grande forme à Luxembourg, sur la scène de L’Atelier, ce dimanche, pour présenter son dernier album solo, le plutôt réussi « Hamburg Demonstrations ». Un disque acoustique mais riche de nombreux instruments, enregistré avec de nouveaux musiciens, « The Puta Madres ». Pas son premier groupe: on se souviendra que Doherty jouait jadis dans les formidables Libertines, puis dans les chaotiques Babyshambles, avec lesquels il a pondu quelques tubes (« F*** Forever », « Delivery »).

