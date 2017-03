Rouvroy: Kiki l'Innocent sur la scène du Rox le 25 mars

Envie d’une bonne tranche de rigolade à la belge ? Martin Charlier, alias Kiki l’Innocent, viendra dérider les zygomatiques du public gaumais ce samedi 25 mars à 20h au Rox de Rouvroy. Un événement puisque l’humoriste originaire de Herve ne s’est pas produit dans la région depuis quelque temps. « L’envie était là de vouloir organiser un spectacle dans la région. La nouvelle salle du Rox est une très belle infrastructure, on s’est donc lancé. Tout en le faisant aussi pour la bonne cause, puisque les bénéfices de la soirée seront reversés à l’ASBL Le Fourneau David-Les Iris », poursuit-elle. L’association propose un service d’accueil de jour et un service résidentiel pour les adultes.

Les places sont en vente au prix de 22 euros au Syndicat d’initiative de Virton (063/57.89.04) ou à la librairie « Sur mon étagère » à Meix-dvt-Virton (063/60.05.15). Des places seront également en vente au Rox le soir de l’événement.