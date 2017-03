Vaux-sur-Sûre: Jean Lahure a fait deux tentatives de suicide

Ce fait divers avait secoué le petit village de Rosières, en novembre dernier. Jean Lahure, 77 ans, a étranglé sa compagne Arlette Escoyer avant de tenter de suicider. C’est la fille de la victime qui a découvert le corps sans vie de sa maman et prévenu les secours qui sont parvenus à sauver Jean Lahure. D’abord hospitalisé, ce dernier a ensuite été placé sous mandat d’arrêt et incarcéré à la prison de Marche. Cela fait donc quatre mois que le septuagénaire est derrière les barreaux. Quatre longs mois durant lesquels il a eu tout le loisir de réfléchir à ses actes. « On fait ce qu’il faut pour qu’il bénéficie de soins adaptés à son âge en prison. Mais son état psychologique n’est pas bon. Il a eu le temps de réfléchir et le remord s’est installé », explique son avocate M e Gobbes.

Prolongez l’information dans la Meuse Luxembourg de ce mercredi ou dans nos éditions numériques