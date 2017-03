Gedinne: le dernier hôtel de la gare est parti en fumée

L’ancien hôtel de Gedinne Station est parti en fumée mardi après-midi. Appelés pour un feu de bâtiment vers 12h30, les pompiers de Gedinne, Paliseul, Bouillon et Beauraing, sous la direction de Yves Léonard de Gedinne, ont travaillé et œuvré à l’extinction de l’ancien hôtel Jacoby, actuellement renommé « La Cocotte » et propriété d’un habitant du Hainaut.

L’incendie se serait déclaré au premier étage, avant de se propager au second étage et au toit. Au rez-de-chaussée, des bonbonnes de gaz ont été détectées et évacuées tandis que les pompiers, aidés de deux échelles, se sont attaqués aux étages et au toit. Le bourgmestre de Gedinne, Vincent Massinon et les membres du collège étaient sur place, comme de nombreux curieux, sans rien savoir faire. Le dernier hôtel de la gare est parti en fumée.