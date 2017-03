Nadin Bastogne est racheté par Jost Group

Rédaction en ligne

L’entreprise de transport et de logistique Jost Group «se lance dans la distribution ciblée de colis sur le Luxembourg et le sud de la Belgique», annonce dimanche la firme basée au Grand-Duché. Pour y parvenir, celle-ci a racheté Nadin, une société implantée à Bastogne, qui fournit des services de distribution et transport de marchandises. Le rachat est effectif depuis le 1er mars.