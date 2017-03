D3 amateurs: Jérôme Jadot (Ciney) évoluera à Durbuy la saison prochaine

Comme nous l’évoquions il y a quelques semaines, Jérôme Jadot portera bel et bien la vareuse de Durbuy la saison prochaine. « Il nous a donné sa parole », assure le président Paul Tintin. « On est très heureux de l’accueillir chez nous. C’est un joueur qui ne rechigne jamais à la tâche, qui a beaucoup de caractère et qui fait preuve de beaucoup d’engagement sur un terrain. Sans oublier qu’il possède une mentalité exemplaire. »

Il n’est pas impossible de voir Jordy, son frère également à Ciney, lui emboîter le pas prochainement.

Les Durbuysiens dominent la D3 amateurs avec 5 points d’avance sur Tilleur.