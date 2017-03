Ebly (Léglise) : 24 pneus volés sur des voitures dans un garage

Le garage Gérard à Ebly lance un appel à témoin pour retrouver les malfrats qui sont entrés dans leur parc automobile ce week-end. « On ne sait pas exactement quand ils sont venus. On a remarqué le vol ce lundi matin. Il y a six voitures touchées et ils ont choisi les plus belles ! », déplore l’employée du concessionnaire Mazda.

Article complet dans La Meuse Luxembourg de mardi ou sur notre nouvelle édition digitale