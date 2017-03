Le dessinateur Palix expose à Bastogne: «C'est une invitation au rêve»

On ne présente plus Palix! L’illustrateur et dessinateur gaumais renoue avec ses premières amours: les expositions. Après Bruges, Pierre-Alexandre Haquin va exposer ses toiles au Centre Culturel de Bastogne, dès le 17 mars. L’occasion de faire le point avec l’artiste qui nous emmène dans son monde onirique et fantastique.

Vous travaillez énormément entre les dessins judiciaires, les illustrations... Mais cela faisait longtemps que vous n’aviez pas exposé. Quel a été le déclic?

J’ai fait une pause d’une grosse dizaine d’années où je n’ai pas exposé. Mais dernièrement, j’ai fait deux petites expositions à Virton qui retraçaient plutôt mon parcours. Suite à cela, on m’a proposé d’exposer mes œuvres à Bruges, en septembre dernier. L’expo a plutôt bien marché, ça m’a donné envie de continuer.

Une exposition qui vous a aussi offert un nouvel espace de création et un nouveau fonctionnement...

Je viens d’avoir 40 ans et j’avais envie de développer un truc plus personnel. Sur les conseils d’un peintre flamand, je me suis mis à travailler à l’huile. Ça permet d’aller plus loin, de travailler sur des formats plus grands qu’avec l’aquarelle. Et puis ça repousse les limites de l’imaginaire. L’exposition à Bruges m’a vraiment permis de sortir de ma zone de confort.

