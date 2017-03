The Voice : le duo Oriane et Pierre en duel ce soir !

Après Julien Michel et Tamara Legrand, Oriane et Pierre sont les derniers candidats de la province à prétendre accéder au premier live. Inévitablement, ils seront confrontés à l’autre duo, Chloé et Morgane. «On s’y attendait, confie Oriane. Bigflo et Oli, après avoir buzzé deux duos lors du blind, ne s’étaient pas cachés que ça les amuserait de nous confronter. Cela ne surprendra donc personne. C’est un travail plus compliqué au niveau de la recherche d’harmonie pour placer quatre voix ! On a eu deux répétitions sur le ring avec BigFlo et Oli et deux en dehors. On trouvait que ce n’était pas assez et comme on s’entend bien avec les filles, on a pris l’initiative de répéter tous les quatre ensemble dans un petit appartement, d’essayer de nouvelles choses en tenant compte des remarques respectives qui nous avaient été faites. »

Article complet dans La Meuse de ce mardi ou sur notre nouvelle édition digitale