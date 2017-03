Manhay: une maison complètement sinistrée après un incendie à Grandménil

Ce lundi matin vers 11 heures, les pompiers d’Erezee ont été appelés pour un important incendie dans le village de Grandménil (Manhay). Une habitation familiale a été complètement sinistrée par les flammes. La famille, composée d’un couple et deux enfants, doit être relogée.

Ce lundi matin vers 11h, une dizaine de pompiers du poste d’incendie d’Erezée ont dû faire face à un incendie dans le village de Grandménil (Manhay). Une maison unifamiliale située au numéro 17 du chemin de la male mélée a été complètement détruite par les flammes. Malgré tout les efforts des pompiers, l’étage et le toit sont partis en fumée. Le rez-de-chaussée a subi le dégât des eaux et des fumées, si bien que l’immeuble dans lequel vivait un couple et deux enfants, est devenu inhabitable.

Le bourgmestre de Manhay, Robert Wuidar, était sur place : « La présidente du CPAS, précise-t-il, est actuellement en recherche d’une solution pour reloger la famille. Dans un premier temps, ils seront relogés dans une maison avec une seule chambre, juste le temps de débloquer la situation en leur trouvant un logement plus adapté qui permettra de reloger la famille dans les meilleures conditions ».