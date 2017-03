David Martin, Chef étoilé et restaurateur à Neufchâteau: « Max Dienst est venu bosser, pas se faire câliner »

David Martin, vous êtes Chef étoilé de La Paix et du Bozar à Bruxelles, animateur quotidien de ‘Martin Bonheur’ à RTL-TVi, et vous venez d’ouvrir un restaurant-poissonnerie à Neufchâteau…

Oui, j’ai ouvert en janvier ‘Les ateliers de la Mer’, un concept de bistrot-poissonnerie qui n’existait pas encore en Belgique. Il y a un comptoir où l’on peut acheter de belles variétés de poissons et quelques tables autour d’énormes viviers où l’on déguste des crustacés comme le King Crabe géant de Norvège. C’est inédit et ça marche bien. On fera des soirées apéritives dès que le beau temps sera de retour.