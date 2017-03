Carnaval de Martelange: pluie de confettis… mais pas que (+photos)

Le carnaval de Martelange pourtant très coloré et festif n’a pas réussi à faire fuir la grisaille ce dimanche. La pluie et la neige fondante ont refroidi plus d’un carnavaleux. Les ruelles de l’entité frontalière étaient plus clairsemées qu’habituellement mais les plus courageux ont tout de même affronté la météo maussade pour soutenir le Prince Denis 1er et sa Princesse Maryline, tout de rose vêtus ! Les Martelangeois n’ont pas boudé la fête pour autant. Même en plus petit comité que l’an dernier, le carnaval a été dignement fêté dans la cité ardoisière. © Syl.C. et Shootlux

