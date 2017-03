Province de Luxembourg: nos maisons de repos, prêtes pour le papy-boom?

Avec l’âge moyen du Belge qui augmente, le coût des pensions qui explose et un nombre d’admissions à la retraite croissant, difficile de ne pas constater que la population belge est plus âgée qu’auparavant. Les maisons de repos de la province sont-elles prêtes à accueillir tous ces seniors ?

Le constat est le même dans toutes les provinces du pays, la population vit de plus en plus longtemps et augmente sans cesse. Cette hausse soudaine ne date pas d’hier, le phénomène a même un nom : le « papy-boom ».

À son origine, le « pic de natalité » survenu les années suivant la fin de la seconde guerre mondiale (entre 1945 et 1955). Les bambins d’hier sont devenus les seniors d’aujourd’hui. Bien que ce « baby-boom » se soit transformé en « papy-boom », il n’en reste pas moins problématique au niveau social et économique. D’autant plus que le phénomène, amorcé en 2010, ne devrait stagner qu’aux alentours de 2020.

