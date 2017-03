Gaume: Simon créé un journal qui connecte les générations

La plupart de nos grands-parents n’ont ni smartphone, ni Facebook et encore moins un profil « Instagram ». Dès lors, impossible pour eux de visionner les photos familiales partagées sur les réseaux sociaux. C’est à partir de ce constat que Simon Desbarax, un jeune entrepreneur Gaumais, a eu l’idée de créer un journal mensuel personnalisé pour partager les photos du mois écoulé avec nos aînés. À 28 ans, Simon Desbarax a lancé depuis six mois un journal familial pour connecter plus facilement petits et grands.

Vous l’ignoriez probablement mais ce dimanche 5 mars, nous célébrions la fête des grands-mères en Belgique. À cette occasion, Simon Desbarax en a profité pour offrir un cadeau tout droit sorti du fruit de son imagination à sa grand-mère : un journal familial mensuel contenant toutes les photos récentes de sa famille : « Neveo ». Simon Desbarax est l’un des deux créateurs de ce journal personnalisé qui a pour objectif de « reconnecter les générations », explique-t-il. Une idée simple où chacun se retrouve avec son média de prédilection, le papier pour les personnes âgées et internet pour les plus jeunes. « On a remarqué que beaucoup de familles avaient des photos à partager avec leurs aînés mais n’arrivaient pas à le faire. Du coup, on a créé une application, Neveo, qui permet de nous les envoyer. À la fin du mois, on compile le tout et on en fait un journal papier qu’on imprime et qu’on envoie directement chez le grand-père ou la grand-mère ».

