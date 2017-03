20.000 euros volés chez Planet Bike à Habay

Un cambriolage a été commis dans la nuit de vendredi à samedi chez Planet Bike, un magasin de motos sur le zoning des Coeuvins à Habay. Nos confrères de l’Avenir rapportent l’information sur leur site web ce dimanche matin. Les malfrats auraient brisé la baie vitrée du commerce avant d’emporter fond de caisse, casques et vêtements de moto pour un butin estimé à 20.000€. Les caméras de surveillance auraient capté la scène. On y verrait quatre individus opérer en 4 minutes environ, puis prendre la fuite quelques dizaines de secondes seulement avant l’arrivée du propriétaire sur place, alerté par les alarmes du magasin. C’est la deuxième fois que le magasin fait l’objet d’un cambriolage. En 2009 déjà, les voleurs s’étaient emparés de six motos et deux quads. Depuis son ouverture en 2006, relate l’Avenir, l’établissement a déjà été victime de six tentatives de vol avec effraction.

N.P.