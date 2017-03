P1: toutes les infos des noyaux pour les 7 matches du week-end

Freylange – Oppagne (samedi, 20h)

Freylange : Martin et Pieroux, toujours malades en début de semaine, sont incertains. François et Payen sont blessés. Par contre, Parsion, Fostier, Caprasse et Sissoko rentrent de suspension.

Oppagne : Lahaye est suspendu alors que Lamy est incertain. Boyne s’est contenté de trottiner cette semaine. Les deux frères Paquet sont de retour de suspension.

Arbitres : T. Muller, S. Brasseur, G. Close.

Wellin – Ethe (samedi, 20h)

Wellin : Gilles Schroeder et Geoffrey Daphné sont suspendus. Dylan Joosens est blessé et Erwin guidon très incertain. Par contre, François Bigonville rentre de suspension.

Ethe : Daniel Gomez est suspendu. Nicolas Derhet était incertain mais s’est testé jeudi et il sera bien du voyage.

Arbitres : F. Gérard, V. Jacques, C. Gosset.

Libramont – Bastogne (samedi, 20h)

Libramont : Nélis a reçu sa 3e carte jaune et est donc suspendu. Nique pourrait reprendre du service dans les buts. Luis et Deom sont « out » alors que Manand revient de suspension.

Bastogne : Dufays et Ziane, légèrement blessés après le week-end dernier, devraient tout de même être de retour. Au même titre que le coach Pascal Lebrun, opéré cette semaine.

Arbitres : M. Collard, M. Ribeiro Texeira, L. Molitor.

Melreux – Habay-la-Neuve (sam., 20h30)

Melreux-Hotton : Baijot est suspendu, Paulus incertain.

Habay-la-Neuve : Bekhaled, Clément et B. Klein sont incertains. Michaux est de retour après avoir mabnqué le match du week-end dernier pour raisons privées.

Arbitres : T. Fivet, M. Rode, J-L. Etienne.

Florenville - La Roche (dimanche, 15h)

Florenville : si Morgan Matz récupère Julien Roland qui rentre de suspension, il perd par contre Denoncin qui a pris sa troisième carte jaune le week-end dernier. Emond sera absent lui aussi (travail).

La Roche : Renaud Van Geen rentre de suspension. Arnaud Heck, Dylan Neumers et Yves Abada se sont entraînés jeudi. Mis à part Arnaud, encore un peu « juste », les deux autres sont sélectionnables.

Arbitres : D. Bressard, G. Dropsy, C. Léonard.

Champlon – Marloie (dimanche, 15h)

Champlon : Mustafaj est de retour après deux semaines de suspension. Idem pour Longueville, privé de match la semaine dernière. Talmas n’est pas encore rétabli.

Marloie : Renard est blessé. Fred Lamote, le capitaine, est papa pour la deuxième fois depuis mardi.

Arbitres : M. Alexandre, Q. Richard, C. Delwarte.

Meix-dt-Virton – Saint-Léger (dimanche, 16h)

Meix-devant-Virton : T. Herman et Collette ont pris une jaune de trop le week-end dernier contre La Roche et sont donc suspendus. Maillen, Arend et Delongueville sont blessés.

Saint-Léger : Boulanger et Laurent sont blessés, N. Collin est suspendu et Marthe en vacances. Charlier rentre dans le noyau.

Arbitres : M. Ribeiro Teixeira, S. Thunus, A. Da Silva.