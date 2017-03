Arlon: la plate-forme a récolté les 3000 signatures pour un réferendum sur la question du parking place Léopold

Ca y est ! La plate-forme consultation populaire d’Arlon a officiellement récolté les 3000 signatures manuscrites pour la tenue d’une consultation populaire sur la question du parking souterrain de la place Léopold. Menée de front par les partis de l’opposition mais aussi des arlonais neutres, la pétition sera transmise au Collège. Après vérification des signatures, un référendum devra alors être organisé dans un timing qui s’annonce d’or et déjà plus que serré…

Lancée en juin 2016, la pétition pour l’organisation d’une consultation populaire citoyenne à propos de la question du parking souterrain place Léopold à Arlon a officiellement trouvé ses 3000 signataires. Un quota obligatoire pour obliger le Collège arlonais à mettre sur pied un référendum populaire sur la question du parking. « Réunir ses 3000 signatures fut un gros travail », déclare Romain Gaudron, chef de groupe Ecolo et initiateur du mouvement. « C’est la première fois en province de Luxembourg qu’une consultation populaire est demandée par les citoyens via ce système de pétition. La loi oblige à réaliser cette pétition en format papier. Nous avons donc dû aller à la rencontre du citoyen dans divers endroits de la vie arlonaise pour convaincre les gens de demander cette consultation populaire. » Un mécanisme communal que semblait d’ailleurs ignorer la majorité des citoyens rencontrés. « Les gens étaient finalement plus intéressés par cet aspect-là », commente Alain Deworme, futur candidat aux élections communales.

D’après la loi, le Collège est obligé d’organiser ce référendum et cela doit se faire 16 mois avant les élections. « Avant juin de cette année donc », souligne Romain Gaudron.

Retrouvez l’ensemble de notre reportage dans notre nouvelle édition digitale