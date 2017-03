Assassinat à Virton: "Eric m'a dit qu'il allait être riche...", nous confie un voisin

La piste de l’assassinat semble se confirmer à mesure que l’enquête sur la mort de Raymond Lochet, 81 ans, avance. L’octogénaire a perdu la vie dans le lac de Rabais samedi dernier. Le conducteur du véhicule, Éric Flammang a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé d’assassinat ce mercredi. Un voisin du meurtrier présumé se confie en exclusivité à Sudpresse : « Il m’avait dit qu’il allait être riche ».

Samedi dernier, un accident spectaculaire a coûté la vie à Raymond Lochet, 81 ans. Cet habitant de Chenois (Virton) avait passé la soirée dans un bar de Saint-Mard avec Éric Flammang. Après avoir bu quelques bières, les deux hommes reprennent la route. Mais l’issue sera tragique car le véhicule conduit par Éric Flammang finira dans le lac de Rabais. Ce dernier s’en sortira mais les services de secours n’ont pas réussi à réanimer l’octogénaire.

Nous évoquions hier la possibilité que Raymond Lochet ait été tué pour son argent. Il semble que cette hypothèse se confirme de plus en plus. Eric et Raymond se connaissaient depuis de longues années.

