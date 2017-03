Arlon: le combat de Nathalie contre l'alcoolisme raconté sur France 2

La Meuse Luxembourg avait été la première, il y a quelques mois, a raconté le combat de Nathalie Braun contre l’alcool. Son histoire est venue aux oreilles de l’équipe de Frédéric Lopez qui anime l’émission « Mille et une vies », l’après-midi sur France 2.

L’animateur avec Nathalie et sa fille

Il y a une quinzaine de jours, Nathalie a été appelée par une journaliste de l’équipe de Frédéric Lopez : « C’était le début d’une multitude de coups de fil, nous avons parlé des heures, j’ai raconté toute mon histoire », explique Nathalie. Encore fallait-il que la chaîne marque son accord. Cela a été fait, vendredi dernier. Et ce mardi, Nathalie et sa fille Kelly ont pris le TGV pour Paris, au frais de l’émission qui leur a aussi offert l’hôtel et le repas du soir.

