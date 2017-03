D1B: l'ancien Virtonais Mathieu Cornet (Roulers) veut prendre sa revanche sur l'Antwerp

Mathieu, ça y est enfin, voilà la finale. En plus, vous affrontez l’Antwerp, ce sera forcément particulier pour vous ?

C’est l’heure de la revanche pour moi (NDLR : match aller au Bosuil ce dimanche et retour le samedi suivant à Roulers). Je n’ai absolument rien contre les joueurs, le staff ou les supporters fantastiques du club mais je n’ai pas trop apprécié la manière dont la direction s’est séparée de moi. On m’a dit à quatre jours de la fin du mercato qu’on ne comptait plus sur moi parce qu’ils allaient faire signer Vleeminckx. Cela m’a un peu dérangé et j’ai une petite revanche à prendre sur la direction anversoise.

