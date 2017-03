Arlon: le magasin de la discorde est pourtant une bonne idée!

Alors que le magasin était inoccupé, quatre commerçants locaux, ont organisé, durant un week-end, un « pop-up store », un magasin éphémère. Parmi eux, la patronne du magasin de vêtements d’occasion Tralala, dans les Faubourgs, Tania Fehlemann. Elle a aimé cette cellule. « Elle a été réactive et a proposé à la Ville d’ouvrir un magasin avec de nouvelles collections de vêtements féminins. En plus, elle va engager une personne » souligne Catherine Arnold. Elle a aussi marqué son accord pour céder 20 % de la surface aux créateurs. Pile dans la cible recherchée. Des esprits chagrins ont toutefois critiqué ce choix sur Facebook, regrettant que la cellule soit confiée à une commerçante déjà bien établie à Arlon. Le bourgmestre explique : « Les études montrent que nous manquons de magasins de vêtements en ville. Cette personne accepte en plus de jouer le jeu du loyer progressif. Elle va payer 500 € /mois de loyer la première année, 750, la 2e et 900 € la 3e». Terme au bout duquel elle est obligée de partir. Le but est d’augmenter le loyer progressivement pour l’inciter à chercher ailleurs dans une autre cellule vide. Tout le mondea donc à y gagner...

