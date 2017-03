Laurie, 13 ans, harcelée par un chauffeur de bus à Neufchâteau

Cela fait bientôt un an que Laurie et sa maman, Magalie Poncelet, de Neufchâteau, attendent un retour de la police. L’adolescente de 13 ans a subi un harcèlement de la part d’un chauffeur de bus scolaire, celui-ci allant jusqu’à lui demander des vidéos et photos d’elle dénudée. Une plainte a été déposée auprès de la police judiciaire de Vaux-sur-Sûre. Laurie ne serait pas la seule à avoir été harcelée par ce chauffeur.

« J’ai réussi à sauver ma fille, mais je veux aider les autres », c’est le cri d’une mère qui a eu très peur pour son enfant. Magali Poncelet vit à Neufchâteau avec sa fille, Laurie, âgée aujourd’hui de 14 ans. En mai 2016, l’adolescente se connecte sur Facebook sur la tablette familiale et oublie de se déconnecter. Mue par un pressentiment, la maman jette un œil dans les messages et découvre avec effroi un échange entre sa fille de 13 ans à l’époque et Pascal, le chauffeur de bus scolaire, âgé d’une quarantaine d’années. « Les derniers messages étaient anodins mais en remontant le fil de la conversation, j’ai découvert des photos et des vidéos sur lesquelles ma fille était dénudée. Il a été prudent car il ne lui demandait pas dans ses messages de se dénuder. Il avait des jeux pervers où il lui demandait de faire le poisson, couchée au sol… Il le faisait en direct, dans le bus le matin. La menaçant de la ridiculiser devant tous ses amis si elle ne s’exécutait pas », raconte Magali, qui ne décolère pas.

